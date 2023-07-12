الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط ترقب صدور بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الثلاثاء، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم عن شهر يونيو، لاستشراف المزيد عن مدى الحاجة لتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.95% أو 317 نقطة إلى 34261 نقطة.

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.65% ما يعادل 29 نقطة عند 4439 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” زيادة بنحو 0.55% أو 75 نقطة عند 13760 نقطة.

وزادت ثقة الشركات الصغيرة في يونيو لتسجل أعلى مستوى خلال 7 أشهر، مع تسجيل أفضل وتيرة زيادة شهرية منذ أغسطس الماضي، كما أظهر المسح تراجع الضغوط التضخمية، حيث انخفضت النسبة المئوية الصافية لأصحاب الأعمال الذين رفعوا متوسط أسعار البيع، لتسجل أدنى قراءة منذ مارس 2021.

ترقب صدور بيانات التضخم

وتراجع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليسجل أدنى مستوى خلال شهرين، بعد إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي، ومع تراجع توقعات المستهلكين للتضخم، حيث انخفضت في يونيو لتسجل أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021، بحسب مسح للفيدرالي في نيويورك.

وحذر محللو بنك “ميزوهو” الياباني في مذكرة للعملاء، أنه من المرجح أن يشهد مؤشر “S&P 500” عمليات تصحيح مرة أخرى إلى 4100 نقطة.

ويرى محللو بنك “يو بي إس” أن بعض العوامل التي تؤخر الركود المحتمل، تتمثل في كون السياسة النقدية ليست مقيدة بعد بما يكفي للتسبب في انكماش، في حين أن السياسة المالية توسعية بشكل هامشي وتغذي الاستثمار، ولذلك فالنتيجة هي احتمالية أن يكون الركود معتدلًا.

وصعد سهم “أكتيفيجن بليزارد” بنحو 10% اليوم بعد أن رفض قاض فيدرالي طلب لجنة التجارة الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي لوقف استحواذ “مايكروسوفت” على شركة ألعاب الفيديو.