الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط انتعاش شهية المخاطرة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط انتعاش شهية المخاطرة وانتظار المزيد من إشارات عن مسارات السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية.
انتعاش شهية المخاطرة
وأظهرت بيانات حكومية تعافي سوق الإسكان خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع مؤشر ” كايس شيلر” لأسعار إعادة بيع المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار المنازل زيادة بنسبة 0.7% على أساس شهري، بحسب وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.
وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة للشهر الثالث على التوالي، بدعم من معدات النقل، زادت بنسبة 1.7% خلال مايو أو 4.9 مليار دولار لتصل إلى 288.2 مليار دولار، في حين كان متوقعاً انخفاضها 1%.
وتترقب الأسواق خطاب “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، حيث يدلي بكلمة حول السياسات النقدية في منتدى البنك المركزي في البرتغال.
من جانبها، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد” اليوم بأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً، وهو ما يجعل من السابق لأوانه الحديث عن أي تخفيضات في معدلات الفائدة.
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الأمريكي ارتفع خلال يونيو الجاري إلى 109.7 نقطة من 102.3 نقطة في مايو في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 104 نقاط.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% (212 نقطة) إلى 33926 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33975 نقطة وأقل مستوى عند 33730 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 4378 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4384 نقطة وأقل مستوى عند 4335 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 220 نقطة) إلى 13555 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13578 نقطة وأقل مستوى عند 13367 نقطة.