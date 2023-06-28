الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط انتعاش شهية المخاطرة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط انتعاش شهية ‏المخاطرة وانتظار المزيد من إشارات عن مسارات السياسات النقدية للبنوك ‏المركزية العالمية.‏

انتعاش شهية المخاطرة



وأظهرت بيانات حكومية تعافي سوق الإسكان خلال شهر ‏أبريل ‏الماضي، ‏حيث ارتفع مؤشر ” كايس شيلر” لأسعار إعادة بيع المنازل ‏على ‏الصعيد ‏الوطني ‏في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار ‏المنازل ‏زيادة ‏بنسبة 0.7% ‏على أساس شهري، بحسب وكالة تمويل الإسكان ‏الفيدرالية.‏



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة ‏للشهر ‏الثالث ‏على ‏التوالي، بدعم من معدات النقل، زادت بنسبة 1.7% خلال ‏مايو أو ‏‏4.9 ‏مليار ‏دولار لتصل إلى 288.2 مليار دولار، في حين كان متوقعاً ‏انخفاضها ‏‏1%.‏



وتترقب الأسواق خطاب “جيروم باول” رئيس الاحتياطي ‏الفيدرالي ‏الأربعاء، ‏حيث يدلي بكلمة حول السياسات النقدية في منتدى البنك ‏المركزي ‏في ‏البرتغال.‏



من جانبها، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد” ‏اليوم ‏بأن ‏معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً، وهو ما يجعل من ‏السابق ‏لأوانه ‏الحديث عن أي تخفيضات في معدلات الفائدة.‏



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر كونفرنس بورد ‏لثقة ‏المستهلك ‏الأمريكي ارتفع خلال يونيو الجاري إلى 109.7 نقطة ‏من ‏‏102.3 نقطة ‏في مايو في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 104 ‏نقاط.‏



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة ‏‏0.6% ‏‏(212 ‏نقطة) ‏إلى 33926 نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند ‏‏33975 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33730 نقطة.‏



وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما ‏يعادل ‏‏49 ‏نقطة) ‏إلى 4378 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند ‏‏4384 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4335 نقطة.‏



وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 220 نقطة) ‏إلى ‏‏13555 ‏نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 13578 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند ‏‏13367 ‏نقطة.‏