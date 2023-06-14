الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة في أعقاب بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء مواصلةً مكاسبها ‏في أعقاب بيانات التضخم فضلا عن ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.‏

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

في وقت لاحق اليوم، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الهام لمناقشة السياسة ‏النقدية في ضوء تطورات القطاع المصرفي والبيانات الاقتصادية الإيجابية ‏الصادرة مؤخراً.‏

وبنسبة تزيد عن 75% في استطلاعات الرأي بالأسواق، يتجه الفيدرالي لتثبيت ‏معدل الفائدة عند النطاق الحالي دون تغيير.‏

ويرى مراقبون أن البنك المركزي الأمريكي سوف يثبت الفائدة من أجل تقييم أثر ‏سياسته النقدية على الاقتصاد الأكبر في العالم خاصة بعد رفعها على مدار الأشهر ‏الماضية بوتيرة سريعة للسيطرة على التضخم.‏

وعقب اجتماع الفيدرالي الذي سينتهي غدا الأربعاء، من المنتظر إدلاء رئيس ‏المركزي الأمريكي “جيروم باول” بتصريحات مهمة في مؤتمر صحفي تعقيبا على ‏السياسة النقدية ورسم ملامح الخطوات القادمة.‏

ويستبعد محللون لجوء الفيدرالي إلى خفض الفائدة هذا العام مع استمرار تباطؤ ‏التضخم في الآونة الأخيرة الأمر الذي ينذر بركود اقتصادي محتمل، وبالتالي، ‏سيؤثر ذلك سلبا على الطلب والإنفاق.‏

بيانات التضخم

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة الثلاثاء عن تباطؤ الارتفاع السنوي في ‏أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا 4% خلال ‏مايو على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو منذ مارس عام 2021، بعدما ‏ارتفعت 4.9% في أبريل، أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة ‏‏0.1%. ‏

وباستثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته ‏الأساسية في أمريكا مسجلا 5.3% في مايو على أساس سنوي، من 5.5% في ‏أبريل.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% ‏‏(145 ‏نقطة) ‏إلى 34212 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 ‏نقطة) ‏إلى 4369 نقطة.

‏وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.8% (حوالي 111 نقطة) إلى 13573 نقطة.