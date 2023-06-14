الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة في أعقاب بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء مواصلةً مكاسبها في أعقاب بيانات التضخم فضلا عن ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
في وقت لاحق اليوم، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الهام لمناقشة السياسة النقدية في ضوء تطورات القطاع المصرفي والبيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.
وبنسبة تزيد عن 75% في استطلاعات الرأي بالأسواق، يتجه الفيدرالي لتثبيت معدل الفائدة عند النطاق الحالي دون تغيير.
ويرى مراقبون أن البنك المركزي الأمريكي سوف يثبت الفائدة من أجل تقييم أثر سياسته النقدية على الاقتصاد الأكبر في العالم خاصة بعد رفعها على مدار الأشهر الماضية بوتيرة سريعة للسيطرة على التضخم.
وعقب اجتماع الفيدرالي الذي سينتهي غدا الأربعاء، من المنتظر إدلاء رئيس المركزي الأمريكي “جيروم باول” بتصريحات مهمة في مؤتمر صحفي تعقيبا على السياسة النقدية ورسم ملامح الخطوات القادمة.
ويستبعد محللون لجوء الفيدرالي إلى خفض الفائدة هذا العام مع استمرار تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة الأمر الذي ينذر بركود اقتصادي محتمل، وبالتالي، سيؤثر ذلك سلبا على الطلب والإنفاق.
بيانات التضخم
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة الثلاثاء عن تباطؤ الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا 4% خلال مايو على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو منذ مارس عام 2021، بعدما ارتفعت 4.9% في أبريل، أما على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%.
وباستثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في أمريكا مسجلا 5.3% في مايو على أساس سنوي، من 5.5% في أبريل.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (145 نقطة) إلى 34212 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 4369 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.8% (حوالي 111 نقطة) إلى 13573 نقطة.