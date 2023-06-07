الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم تثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، إذ يقيّم المستثمرون فرص تثبيت أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه، الأسبوع المقبل، في ظل صدور بيانات متباينة زادت من عدم اليقين إزاء قراره المرتقب.

وارتفع مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.2% بما يعادل 10.06 نقطة، إلى 4,283.85 نقطة. وكسب مؤشر «داو جونز» 0.12% بما يعادل 10.42 إلى 33,573.28 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.4%، بما يعادل 46.99 نقطة إلى 13,276.42 نقطة.

تثبيت أسعار الفائدة

وأثرت السلع الاستهلاكية وأسهم الرعاية الصحية في مؤشر «إس آند بي»، حيث فقد كل قطاع 0.5%. وتراجع مؤشر «ماكدونالدز» و«يونايتد هيلث» بنحو 1.8% لكل منهما.

وتراجعت أسهم شركة «أبل» بنسبة 1%، بعد أن طرحت شركة التكنولوجيا العملاقة سماعة رأس الواقع الافتراضي، إضافة إلى منتجات جديدة في مؤتمر المطورين العالمي السنوي، أمس الأول الاثنين.

وانخفض سهم «كوين بيس» بأكثر من 14%، بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة التشفير. وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن «كوين بيس» كانت تعمل كوسيط وتبادل غير مسجل.