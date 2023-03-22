الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط الارتياح حيال أزمة البنوك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، وأبقت على مكاسبها في ظل الارتياح الذي ساد الأسواق حيال أزمة البنوك.
الارتياح حيال أزمة البنوك
قفز سهم فيرست ريبابليك خلال تداولات اليوم بأكثر من 25% تزامنا مع انتعاش أسهم القطاع المصرفي بوجه عام في وول ستريت عقب تصريحات “يلين” بأن الحكومة الأمريكية مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات للودائع إذا تفاقمت الأزمة المصرفية.
كما أعرب مستثمرون عن تفاؤلهم إزاء أنباء أفادت بأن بنك “جيه بي مورجان تشيس” قد يقدم المشورة لبنك فيرست ريبابليك بشأن البدائل الاستراتيجية المطروحة.
رحب الاحتياطي الفيدرالي على لسان رئيسه جيروم باول بإعلان بنك يو بي إس الاستحواذ على كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (نحو 3.25 مليار دولار) في صفقة تستهدف إعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي وتهدئة الأسواق.
لكن الأسواق لم تهدأ بعد، فهناك حالة من عدم اليقين حيال تأثير أزمة البنوك وتأثير الدومينو من تفشي الأزمة عالمياً.
هذا، وبدأ الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع اجتماعه الثلاثاء لمناقشة السياسة النقدية في ضوء الأزمة المصرفية وكذلك استمرار التضخم، ويستمر الاجتماع حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن الفائدة.
وتسود حالة من الشكوك بشأن قرار الفيدرالي هذه المرة، فبرغم أن أغلب التوقعات تصب في صالح قرار رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.00%، إلا أن محللين يرون بأن الفيدرالي ربما يثبت الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بالاقتصاد بعد انهيار بنوك أبرزها سيليكون فالي وسيغنتشر وانهيار سهم فيرست ريبابليك.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.36% (نحو 116.87 نقطة) إلى 32361 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70% (حوالي 27.83 نقطة) إلى 3,979.40 نقط.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.98% (حوالي 114.87 نقطة) إلى 11790 نقطة.