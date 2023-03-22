الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط الارتياح حيال أزمة البنوك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، وأبقت على ‏مكاسبها في ظل الارتياح الذي ساد الأسواق حيال أزمة البنوك.‏



الارتياح حيال أزمة البنوك



قفز سهم فيرست ريبابليك خلال تداولات اليوم بأكثر من 25% تزامنا مع انتعاش ‏أسهم القطاع المصرفي بوجه عام في وول ستريت عقب تصريحات “يلين” بأن ‏الحكومة الأمريكية مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات للودائع إذا تفاقمت الأزمة ‏المصرفية.‏



كما أعرب مستثمرون عن تفاؤلهم إزاء أنباء أفادت بأن بنك “جيه بي مورجان ‏تشيس” قد يقدم المشورة لبنك فيرست ريبابليك بشأن البدائل الاستراتيجية ‏المطروحة.‏



رحب الاحتياطي الفيدرالي على لسان رئيسه جيروم باول بإعلان بنك يو بي إس ‏الاستحواذ على كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (نحو 3.25 مليار دولار) ‏في صفقة تستهدف إعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي وتهدئة الأسواق.‏



لكن الأسواق لم تهدأ بعد، فهناك حالة من عدم اليقين حيال تأثير أزمة البنوك وتأثير ‏الدومينو من تفشي الأزمة عالمياً.‏



هذا، وبدأ الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع اجتماعه الثلاثاء لمناقشة ‏السياسة النقدية في ضوء الأزمة المصرفية وكذلك استمرار التضخم، ويستمر ‏الاجتماع حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن الفائدة.‏



وتسود حالة من الشكوك بشأن قرار الفيدرالي هذه المرة، فبرغم أن أغلب التوقعات ‏تصب في صالح قرار رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.00%، إلا أن ‏محللين يرون بأن الفيدرالي ربما يثبت الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بالاقتصاد ‏بعد انهيار بنوك أبرزها سيليكون فالي وسيغنتشر وانهيار سهم فيرست ريبابليك.‏



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.36% (نحو ‏‏116.87 ‏نقطة) ‏إلى 32361 نقطة.



وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70% (حوالي 27.83 ‏نقطة) ‏إلى 3,979.40 نقط.



وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.98% (حوالي 114.87 نقطة) إلى 11790 نقطة.