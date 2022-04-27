الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة مع تجدد المخاوف بشأن التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في ختام جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.4% أو ما يعادل 809 نقاط ليصل إلى 33.240 ألف نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 2.8% أو 121 نقطة عند 4175 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 3.9% ما يعادل 514 نقطة مسجلًا 12.490 ألف نقطة.

جاء ذلك مع تجدد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفضل المستثمرون في “وول ستريت” التخلي عن أسهم التكنولوجيا بشكل خاص، قبل ظهور نتائج أعمال عدة شركات رائدة في القطاع بقيادة “ألفابت” و”مايكروسوفت” بعد الجلسة.

واستمرت مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة مع فرض الصين تدابير إغلاق لوقف انتشار فيروس “كوفيد-19” في عدة مناطق، ومع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وشهد سهم الشركة المالكة لموقع “جوجل” تراجعًا بنسبة 3.6%، كما انخفض “مايكروسوفت” بنحو 3.7%، بينما واصل سهم “نتفليكس” خسائره الحادة بعد صدور نتائج أعمال الشركة في الأسبوع الماضي.

كما تعرض سهم “تسلا” لأكبر الخسائر في مؤشر” ناسداك”، بعد أن هبط بنحو 12% عقب موافقة “تويتر” على طلب “إيلون ماسك” لشراء أسهمها بقيمة 44 مليار دولار.