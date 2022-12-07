الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة مع استمرار المخاوف بشأن  الركود الاقتصادي

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء ، مع استمرار المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.

أداء الأسهم الأمريكية

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.03% أو ما يعادل 350 نقطة عند 33.596 ألف نقطة.

وتراجع “S&P 500” بنحو 1.4% أو 57 نقطة مسجلًا 3941 نقطة، كما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 2% ما يعادل 225 نقطة ليسجل 11.014 ألف نقطة.

وتواصلت حالة التشاؤم التي تسيطر على المستثمرين في “وول ستريت” خلال الأيام الماضية، مع التكهنات بشأن استمرار رفع معدلات الفائدة، ما يهدد بإدخال الاقتصاد في حالة ركود.

وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر سوق الأسهم الأمريكي، حيث هبطت أسهم “تسلا” و”آبل” و”أمازون” بنحو 1.4% و 2.5% و3% على التوالي.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو ما يعادل نقطتين ليغلق عند 438.9 نقطة.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.6% (-46 نقطة) مسجلًا 7521 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 0.7% (-104 نقاط) عند 14.343 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي بنحو 0.1% (-9 نقاط) إلى 6687 نقطة.