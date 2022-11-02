الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط مخاوف تشديد السياسة النقدية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول أمس الثلاثاء، على تراجع، وذلك لليوم الثاني على التوالى، متأثرة بمخاوف تشديد السياسة النقدية مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستمر لمدة يومين.

الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 79 نقطة، مسجلاً 32653 نقطة.

كما هبط أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 16 نقطة، مسجلاً مستوى 3856 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 97 نقطة، مسجلاً مستوى 10890 نقطة.

وتعرضت بعض أسهم التكنولوجيا للهبوط الحاد، إذ انخفض سهم «أمازون» بنحو 5.5% لتتراجع القيمة السوقية للشركة أدنى تريليون دولار.

كما هبط سهم «ألفابت» بنسبة 4.3%، وانخفض سهم «أبل» بنحو 1.7%.

وعلى جانب آخر، سجل سهم «أوبر» ارتفاعاً بنحو 12% عند الإغلاق، بعد إعلان شركة النقل التشاركي تسجيل إيرادات أكثر من التوقعات خلال الربع الثالث، مع هبوط قوي لصافي الخسائر.