الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة مع توقع المستثمرين زيادة الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نهاية تداولات أمس الثلاثاء، مع توقع المستثمرين إقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء
شهدت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بدء اجتماعها لمناقشة السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سوف يعلن الأربعاء رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لا سيما بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال في أغسطس.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا لأجل 10 سنوات إلى 3.593%، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.977%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
وانخفض مؤشر داو جونز مع ختام الجلسة، بنسبة 1.01% أو 313.45 نقطة إلى 30706.23 نقطة، وانخفض ناسداك” بنسبة 0.9% أو ما يعادل 109.97 نقطة إلى 11425.05 نقطة، بينما تراجع “ستاندرد أند بورز 500” بنسبة 1.13% أو 43.96 نقطة إلى 3855.93 نقطة.