الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة مع توقع المستثمرين زيادة الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نهاية تداولات أمس الثلاثاء، مع توقع ‏المستثمرين إقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

أداء الأسهم الأمريكية الثلاثاء

شهدت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بدء اجتماعها لمناقشة السياسة النقدية، ‏وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سوف يعلن الأربعاء رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس لا سيما بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال في أغسطس.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا لأجل 10 سنوات إلى 3.593%، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما ارتفع عائد السندات ‏لأجل عامين إلى 3.977%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وانخفض مؤشر داو جونز مع ختام الجلسة، بنسبة 1.01% أو 313.45 نقطة إلى ‏‏30706.23 نقطة، وانخفض ناسداك” بنسبة 0.9% أو ما يعادل 109.97 نقطة إلى ‏‏11425.05 نقطة، بينما تراجع “ستاندرد أند بورز 500” بنسبة 1.13% أو ‏‏43.96 نقطة إلى 3855.93 نقطة.‏