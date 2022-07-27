الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط تصاعد القلق حيال الركود

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على هبوط، وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 228 نقطة ليسجل 31.761 ألف نقطة.

الأسهم الأمريكية

وانخفض “S&P 500” بنحو 1.1% أو 46 نقطة تقريبًا عند 3921 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 1.9% أو 220 نقطة مسجلًا 11.562 ألف نقطة.

جاء ذلك مع تزايد القلق حيال ركود الاقتصاد ووسط استمرار صدور نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وقاد سهم “وول مارت” خسائر مؤشر “إس آند بي 500” بعد خفض الشركة توقعاتها للأرباح، مع المخاوف بشأن ضعف إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع الأسعار.

وانخفض سهم “وول مارت” بنسبة 7.6%، كما تراجع سهما البيع بالتجزئة “تارجت” و”كوهلز” بنحو 3.6% و9.1% على الترتيب.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، ارتفع سهم “كوكاكولا” بنحو 1.6%، بعد أن أعلنت شركة المشروبات تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى جانب أخر، ينتظر المستثمرون إعلان قرار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس.