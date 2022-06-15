الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط مخاوف الضغوط التضخمية

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الثلاثاء متأثرةً بصعود عوائد سندات الخزانة ومخاوف الضغوط التضخمية واحتمالات تعرض الاقتصاد للركود.

يأتي ذلك بعد بيانات اليوم تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.8% خلال مايو على أساس شهري، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 10.8%.

وكانت بيانات التضخم في أسعار المستهلكين قد أشارت أيضا إلى ارتفاع بنسبة 8.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981.

أداء الأسهم الأمريكية

وتتجه أنظار الأسواق صوب الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء للكشف عن قراره حول السياسة النقدية وسط توقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الإسراع في رفع الفائدة إلى وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت براثن الركود مما ضغط على الأسواق العالمية.

وكشف بيان صادر من البيت الأبيض عن أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تبذل جهودا من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن واشنطن على دراية بقلق الأمريكيين بشأن سوق الأسهم والتضخم.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% إلى 30365 نقطة، كما انخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% إلى 3735 نقطة، بينما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.2% إلى 10828 نقطة.