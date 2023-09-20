الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء، مع بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين، في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة



وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 106 نقطة إلى 34517 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 7 سبتمبر.

وتراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% بما يعادل 9 نقاط عند 4443 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 28 أغسطس.

كما هبط مؤشر “ناسداك” بنحو 0.25% بما يعادل 32 نقطة عند 13678 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس.