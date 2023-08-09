الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة القطاع المصرفي

تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة القطاع المصرفي .

وهبطت الأسهم المالية بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة، وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض من أكبر بنوك الولايات المتحدة.

تراجع القطاع المصرفي

قالت موديز إن البنوك الكبرى التي قد يتم تخفيض تصنيفها، “U.S. Bancorp”، و”Bank of New York Mellon”، وبنك “State Street”، وبنك “Truist Financial”.

ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها “M&T Bank”، و”Webster Financial”، و”BOK Financial”، و”Old National Bancorp”، و”Pinnacle Financial Partners Inc” و”Fulton Financial”.

تراجعت أسهم هذه البنوك والشركات المالية ما بين 2 إلى 5 بالمئة. وانخفض مؤشر ​داو جونز الصناعي 158.64 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 35,314.49 نقطة.

هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.42 بالمئة إلى 4,499.38 نقطة.

تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.79 بالمئة إلى 13,884.32 نقطة.