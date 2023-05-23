الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط استمرار القلق حيال سقف الديون

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط استمرار القلق حيال مفاوضات سقف الديون .
التقى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع رئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي” يوم الإثنين، في محاولة للتواصل إلى اتفاق يرمي لتجنب تعثر البلاد عن سداد التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.
ورغم أن “مكارثي” أشار إلى أن المحادثات كانت بناءة ومثمرة، لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون.
استمرار القلق حيال سقف الديون
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الأربعاء الماضي عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وسيواصل بايدن المحادثات مع قادة الكونجرس بشأن سقف ديون البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تجنب التخلف عن السداد الذي إذا تم اختراقه قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
لكن على ما يبدو، لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين المتمثلين في البيت الأبيض والجمهوريين بشأن الأزمة.
وكررت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيراتها من تخلف بلادها عن سداد الديون في يونيو/حزيران المقبل الأمر الذي يهدد تصنيف الولايات المتحدة ائتمانياً وكذلك إمكانية وقوعها في فخ الركود.
محضر اجتماع الفيدرالي
ويترقب المستثمرون أيضًا صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لتقييم رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة لآفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.
وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي عند 33122 نقطة، وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92% (حوالي 38.62 نقاط) إلى 4154 نقطة، فيما انخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.10% (ما يعادل 139.78 نقطة) إلى 12581.00 نقطة.