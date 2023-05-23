الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط استمرار القلق حيال سقف الديون

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط ‏استمرار القلق حيال مفاوضات سقف الديون‏ .



التقى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع رئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي” يوم ‏الإثنين، في محاولة للتواصل إلى اتفاق يرمي لتجنب تعثر البلاد عن سداد ‏التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل. ‏



ورغم أن “مكارثي” أشار إلى أن المحادثات كانت بناءة ومثمرة، لكنها لم تسفر عن ‏التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون.‏

استمرار القلق حيال سقف الديون



أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس ورئيس ‏مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الأربعاء الماضي عن تفاؤلهما بشأن التوصل إلى ‏اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار.‏



وسيواصل بايدن المحادثات مع قادة الكونجرس بشأن سقف ديون البلاد في وقت ‏لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تجنب التخلف عن السداد الذي إذا تم اختراقه قد ‏يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.‏



لكن على ما يبدو، لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين ‏المتمثلين في البيت الأبيض والجمهوريين بشأن الأزمة.‏



وكررت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيراتها من تخلف بلادها عن ‏سداد الديون في يونيو/حزيران المقبل الأمر الذي يهدد تصنيف الولايات المتحدة ‏ائتمانياً وكذلك إمكانية وقوعها في فخ الركود.‏



محضر اجتماع الفيدرالي



ويترقب المستثمرون أيضًا صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم ‏الأربعاء، لتقييم رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة لآفاق الاقتصاد والسياسة ‏النقدية.‏



وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي عند 33122 نقطة، ‏وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” ‏الأوسع نطاقاً بنسبة 0.92% (حوالي 38.62 نقاط) ‏إلى 4154 نقطة، فيما انخفض ‏مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.10% (ما يعادل 139.78 نقطة) إلى 12581.00 نقطة.‏