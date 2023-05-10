الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط تطورات سقف الدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لبيانات التضخم ومتابعة أبرز التطورات بشأن سقف الدين .
متابعة تطورات سقف الدين
من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر إبريل وسط توقعات باستمرار التباطؤ، كما ستصدر أيضا بيانات التضخم في أسعار المنتجين يوم الخميس.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر الأسبوع الماضي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% و5.25% في خطوة تماشت مع توقعات الأسواق بشكل كبير، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس عام 2007.
لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة الثلاثاء إلى إمكانية التوقف عن رفع الفائدة قريباً.
وفي بيانه، أكد الفيدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد النقدي التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات المالية والاقتصادية.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، إن الفيدرالي سوف يستمر بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.
أكد باول في مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن الفدرالي سوف يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية مشدداً على أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.17% (نحو 57 نقطة) إلى 33562 نقطة.
وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 (ما يعادل 19 نقطة) إلى 4119 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (حوالي 77 نقطة) إلى 12179 نقطة.