الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط تطورات سقف الدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء في ظل الترقب ‏عن كثب لبيانات التضخم ومتابعة أبرز التطورات بشأن سقف الدين .‏

متابعة تطورات سقف الدين

من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر ‏أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر إبريل وسط توقعات ‏باستمرار التباطؤ، كما ستصدر أيضا بيانات التضخم في أسعار المنتجين يوم ‏الخميس.‏

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر الأسبوع الماضي ‏رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% و5.25% في خطوة ‏تماشت مع توقعات الأسواق بشكل كبير، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس ‏عام 2007.‏

لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة الثلاثاء إلى إمكانية ‏التوقف عن رفع الفائدة قريباً.‏

وفي بيانه، أكد الفيدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد ‏النقدي ‏التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات ‏المالية ‏والاقتصادية.‏

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر ‏مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ‏ونوفمبر وديسمبر.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، إن الفيدرالي سوف يستمر ‏بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.

أكد باول في مؤتمر ‏صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن الفدرالي سوف ‏يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية مشدداً على ‏أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.‏

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.17% (نحو 57 ‏نقطة) ‏إلى 33562 نقطة.‏

وتراجع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 (ما يعادل 19 نقطة) ‏إلى 4119 نقطة.

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (حوالي 77 نقطة) إلى 12179 نقطة.