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الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بعد ضغوط على القطاع المصرفي

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راجع مؤشر أسهم القطاع المصرفي "كيه بي دابليو ‏‏"

الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بعد ضغوط على القطاع المصرفي
أيمن عزام

أيمن عزام

7:25 ص, الأربعاء, 3 مايو 23

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء في ظل الضغوط ‏على القطاع المصرفي نتيجة تجدد المخاوف بشأن أزمة البنوك فضلا عن تحول ‏الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏


الضغوط على القطاع المصرفي


تراجع مؤشر أسهم القطاع المصرفي “كيه بي دابليو ‏‏”، بالتزامن مع موجة ‏بيعية لأسهم بنكي “باكويست ‏‏” و”ويسترن ألاينس  ‏‏”.‏


وأعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” الإثنين عن صفقة الاستحواذ على ‏ودائع ومعظم أصول بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتعثر، بعد فرض الحراسة ‏القضائية على المصرف.‏


يأتي ذلك بعد هبوط سهم البنك بأكثر من 100% وفقدان معظم ودائعه الأمر الذي ‏أثار أزمة في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.‏


وكشفت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا أمس عن قرارها بالسيطرة على الودائع ‏المؤمنة وغير المؤمنة الخاصة بالبنك تمهيدا لبيع أصوله.‏


وحدث ذلك بالفعل ليتدخل جي بي مورجان تشيس من أجل إنقاذ القطاع والحيلولة ‏دون المزيد من التعثر والانهيار منذ انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر، لكن لا ‏تزال المخاوف قائمة.‏


وفي سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سوف ‏يتلقي فريقا استشارياً لمناقشة تحذيرات وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن تعثر ‏محتمل وتخلف في سداد الولايات المتحدة لديونها حال عدم رفع سقف الدين من ‏جانب الكونجرس.‏

الأسهم الأمريكية تتراجع


من المنتظر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي ‏الفيدرالي اجتماعها الدوري لمناقشة السياسة النقدية في ضوء أزمة البنوك والتضخم ‏المستمر وغير ذلك.‏


ويستمر الاجتماع حتى غد الأربعاء يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات برفعها ‏بمقدار 25 نقطة أساس لمواكبة أي ضغوط تضخمية متصاعدة.‏


ويرى محللون أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتوقف ويلتقط الأنفاس بعد رفع الفائدة ‏هذا الأسبوع ليثبتها لفترة من أجل تقييم سياسته النقدية المتشددة على حالة ‏الاقتصاد.‏


وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا ‏سجل 9.59 مليون وظيفة في مارس بينما توقع المحللون انخفاضها إلى 9.74 ‏مليون وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة عند 9.97 مليون وظيفة.‏


وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.08% (نحو 367 ‏نقطة) ‏إلى 33684 نقطة


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500  الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 48 ‏نقطة) إلى 4119 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (حوالي 132 نقطة) إلى 12080 نقطة.

أيمن عزام

أيمن عزام

7:25 ص, الأربعاء, 3 مايو 23