الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بعد ضغوط على القطاع المصرفي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء في ظل الضغوط ‏على القطاع المصرفي نتيجة تجدد المخاوف بشأن أزمة البنوك فضلا عن تحول ‏الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏



الضغوط على القطاع المصرفي



تراجع مؤشر أسهم القطاع المصرفي “كيه بي دابليو ‏‏”، بالتزامن مع موجة ‏بيعية لأسهم بنكي “باكويست ‏‏” و”ويسترن ألاينس ‏‏”.‏



وأعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” الإثنين عن صفقة الاستحواذ على ‏ودائع ومعظم أصول بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتعثر، بعد فرض الحراسة ‏القضائية على المصرف.‏



يأتي ذلك بعد هبوط سهم البنك بأكثر من 100% وفقدان معظم ودائعه الأمر الذي ‏أثار أزمة في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.‏



وكشفت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا أمس عن قرارها بالسيطرة على الودائع ‏المؤمنة وغير المؤمنة الخاصة بالبنك تمهيدا لبيع أصوله.‏



وحدث ذلك بالفعل ليتدخل جي بي مورجان تشيس من أجل إنقاذ القطاع والحيلولة ‏دون المزيد من التعثر والانهيار منذ انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر، لكن لا ‏تزال المخاوف قائمة.‏



وفي سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” سوف ‏يتلقي فريقا استشارياً لمناقشة تحذيرات وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن تعثر ‏محتمل وتخلف في سداد الولايات المتحدة لديونها حال عدم رفع سقف الدين من ‏جانب الكونجرس.‏

الأسهم الأمريكية تتراجع



من المنتظر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي ‏الفيدرالي اجتماعها الدوري لمناقشة السياسة النقدية في ضوء أزمة البنوك والتضخم ‏المستمر وغير ذلك.‏



ويستمر الاجتماع حتى غد الأربعاء يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات برفعها ‏بمقدار 25 نقطة أساس لمواكبة أي ضغوط تضخمية متصاعدة.‏



ويرى محللون أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتوقف ويلتقط الأنفاس بعد رفع الفائدة ‏هذا الأسبوع ليثبتها لفترة من أجل تقييم سياسته النقدية المتشددة على حالة ‏الاقتصاد.‏



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا ‏سجل 9.59 مليون وظيفة في مارس بينما توقع المحللون انخفاضها إلى 9.74 ‏مليون وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة عند 9.97 مليون وظيفة.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.08% (نحو 367 ‏نقطة) ‏إلى 33684 نقطة



وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 48 ‏نقطة) إلى 4119 نقطة.

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (حوالي 132 نقطة) إلى 12080 نقطة.