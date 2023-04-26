الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بأكثر من 1% بعد صدور بيانات اقتصادية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء، وعمقت خسائرها ‏عقب بيانات اقتصادية زادت القلق بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.‏



نتائج أعمال الشركات



تركز الأسواق عن كثب على صدور نتائج أعمال الشركة الفصلية عن ‏الربع ‏السنوي الأول من عام 2023.‏



وصدرت بعد الإغلاق نتائج أعمال شركتي مايكروسوفت ‏وألفابت الأمريكيتين، كما ‏ستصدر الخميس المقبل نتائج أعمال شركة أمازون عن ‏نفس الفترة.‏



كما صدرت اليوم نتائج أعمال شركتي بيبسيكو وكذلك جنرال موتورز للسيارات ‏عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.‏



ويهتم المستثمرون بنتائج أعمال الشركات للوقوف على لمحات تتعلق ‏بتوجه ‏الاقتصاد الأمريكي خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وسياسة ‏الاحتياطي ‏الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.‏



مؤشرات الأسهم الأمريكية



سوف يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ‏في ‏الولايات المتحدة عن شهر مارس، ويعول المستثمرون على هذه ‏البيانات ‏باعتبارها أحد معايير قياس التضخم من جانب الاحتياطي الفيدرالي.‏



وكشفت بيانات كونفرنس بورد أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بلغ 101.3 نقطة ‏في أبريل، من 104 نقاط خلال مارس، ومقارنة بتوقعات تسجيل ‏‏104.1 نقطة.‏



وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي عن أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت ‏وتيرة سنوية 683 ألف وحدة خلال مارس بارتفاع نسبته 9.6% عن ‏مستويات فبراير، ومقارنة بتوقعات تسجيل 634 ألف وحدة.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.02% (نحو 344 ‏نقطة) ‏إلى 33531 نقطة.‏



وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.58% (ما يعادل 65 نقطة) ‏إلى 4071 نقطة.‏



وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.98% (حوالي 238 نقطة) إلى 11799 نقطة.