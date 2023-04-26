الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متراجعة بأكثر من 1% بعد صدور بيانات اقتصادية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء، وعمقت خسائرها عقب بيانات اقتصادية زادت القلق بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.
نتائج أعمال الشركات
تركز الأسواق عن كثب على صدور نتائج أعمال الشركة الفصلية عن الربع السنوي الأول من عام 2023.
وصدرت بعد الإغلاق نتائج أعمال شركتي مايكروسوفت وألفابت الأمريكيتين، كما ستصدر الخميس المقبل نتائج أعمال شركة أمازون عن نفس الفترة.
كما صدرت اليوم نتائج أعمال شركتي بيبسيكو وكذلك جنرال موتورز للسيارات عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويهتم المستثمرون بنتائج أعمال الشركات للوقوف على لمحات تتعلق بتوجه الاقتصاد الأمريكي خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية
سوف يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة عن شهر مارس، ويعول المستثمرون على هذه البيانات باعتبارها أحد معايير قياس التضخم من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وكشفت بيانات كونفرنس بورد أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بلغ 101.3 نقطة في أبريل، من 104 نقاط خلال مارس، ومقارنة بتوقعات تسجيل 104.1 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي عن أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 683 ألف وحدة خلال مارس بارتفاع نسبته 9.6% عن مستويات فبراير، ومقارنة بتوقعات تسجيل 634 ألف وحدة.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.02% (نحو 344 نقطة) إلى 33531 نقطة.
وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.58% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 4071 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.98% (حوالي 238 نقطة) إلى 11799 نقطة.