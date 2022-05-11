الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة خوفا من التضخم

سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا أمس الثلاثاء، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 9.81 نقاط، 0.25%، إلى 4001.05 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 114.42 نقطة، 0.98%، ليغلق عند 11737.67 نقطة.

وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بمقدار 84.96 نقطة، 0.26% إلى 32160.74 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2000، في حين رفعت المملكة المتحدة وأستراليا والهند أيضا تكاليف الاقتراض.

وفي أسواق الديون، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية إلى 2.99 في المائة، حيث ارتفع مستثمرو الدخل الثابت إلى الأصول منخفضة المخاطر لتعكس المخاوف من حدوث ركود. تنخفض عائدات السندات مع ارتفاع أسعارها.

وانخفض العائد على السندات الألمانية المكافئة 0.10 نقطة مئوية إلى 1 في المائة، في حين انخفض العائد الإيطالي 0.15 نقطة مئوية إلى 3.0 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء إن ‘التحدي’ الذي يواجهه البنك المركزي الأمريكي هو ‘خفض التضخم مع الحفاظ على اقتصاد قوي’.