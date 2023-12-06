الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة .. ناسداك المركب يصعد منفردا

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مع صعود مؤشر ناسداك المركب ، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وفقد الارتفاع الأخير في وول ستريت قوته، بحسب وكالة سي إن سي بي سي.

وتراجع مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما 79.88 نقطة، أو 0.22%، ليغلق عند 36124.56 نقطة.

صعود ناسداك المركب

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06% إلى 4567.18 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.31% ليغلق عند 14229.91 مع تفوق أسهم التكنولوجيا.

وقفز سهم شركة حيتلاب لتطوير البرمجيات بنسبة 11.5% بعد أن تجاوزت منصة تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر التوقعات المالية الفصلية وأصدرت توجيهات قوية للربع الحالي.

وارتفع سهم شركة نيو بنسبة 1.5% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية عن تقليص خسائرها في الربع الثالث.

وتأتي تحركات يوم الثلاثاء في أعقاب جلسة يوم الاثنين الخاسرة لجميع المؤشرات الثلاثة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان السوق قد ارتفع بسرعة كبيرة جدًا.

وجاء تراجع يوم الاثنين في أعقاب خمسة أسابيع إيجابية متتالية للمتوسطات الثلاثة.

وعلى الرغم من أدائها الأخير، لا تزال المؤشرات الثلاثة مرتفعة على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي. وهذا يؤكد قوة ارتفاع السوق قبل أسبوع التداول الحالي.

قال ريس ويليامز، كبير الاستراتيجيين لدى مؤسسة سباوتنج روك، في إشارة إلى الأداء القوي لسوق الأسهم في الشهر قبل الأخير من عام 2023: “اليوم هو مجرد تفكيك بسيط لموضوع شهر نوفمبر”.

وتابع: “من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مفادها أن تجارة المخاطرة قد انتهت بطريقة أو بأخرى”.