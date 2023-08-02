الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة قبل تقرير الوظائف

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية وأرباح كبرى الشركات أواخر الأسبوع الجاري مع استمرار صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الثاني.
وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 71.15 نقطة، بما يعادل 0.2%، إلى 35,630.68 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 12.23 نقطة، بما يعادل 0.27 %، إلى 4,576.73 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 62.11 نقطة، بما يعادل 0.43%، إلى 14,283.91 نقطة.
وخلال يوليو، حقق الداو جونز مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، وسجل إستاندر آند بورز 500 مكاسب شهرية بنحو 3.1%، في حين بلغت المكاسب الشهرية لمؤشر ناسداك 4.1%.