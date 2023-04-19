الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة وسط متابعة نتائج أعمال الشركات

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء في ظل ‏المتابعة اللصيقة من جانب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي ‏الأول من عام 2023.‏

واستوعبت الأسواق بيانات أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نمواً ‏بنسبة 4.5% في الربع السنوي الأول متجاوزاً توقعات نمو بنسبة 4%.‏

متابعة نتائج أعمال الشركات

يأتي ذلك بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو في الصين بعد إلغاء ‏القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر‏.

ومع اقتراب اجتماع آخر لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أوائل مايو القادم، قال رئيس مجلس الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يتوقع زيادة ‏إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في معدل الفائدة يتبعها تثبيت عند هذا المستوى ‏‏”لبعض الوقت”.

وأضاف: “يجب أن نتوقف لفترة كافية لتقييم تأثير سياستنا النقدية على الاقتصاد ‏الأميركي والتأكد من مدى الاقتراب من العودة إلى مستهدف التضخم”.‏

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.03% أو بمقدار 10 نقاط إلى ‏‏33976 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04% أو 4 نقاط إلى 12153 ‏نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09% أو بنحو 3 نقاط إلى 4155 ‏نقطة.‏