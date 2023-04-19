الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة وسط متابعة نتائج أعمال الشركات

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء في ظل المتابعة اللصيقة من جانب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول من عام 2023.
واستوعبت الأسواق بيانات أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نمواً بنسبة 4.5% في الربع السنوي الأول متجاوزاً توقعات نمو بنسبة 4%.
متابعة نتائج أعمال الشركات
يأتي ذلك بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو في الصين بعد إلغاء القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر.
ومع اقتراب اجتماع آخر لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أوائل مايو القادم، قال رئيس مجلس الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يتوقع زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في معدل الفائدة يتبعها تثبيت عند هذا المستوى ”لبعض الوقت”.
وأضاف: “يجب أن نتوقف لفترة كافية لتقييم تأثير سياستنا النقدية على الاقتصاد الأميركي والتأكد من مدى الاقتراب من العودة إلى مستهدف التضخم”.
وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.03% أو بمقدار 10 نقاط إلى 33976 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04% أو 4 نقاط إلى 12153 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09% أو بنحو 3 نقاط إلى 4155 نقطة.