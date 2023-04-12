الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أدنى مستوى منذ أكثر من 30 عامًا.
وقال الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إنه خلال خمس سنوات من الآن، سيبلغ معدل النمو العالمي نحو 3%، وهو أدنى تقدير متوسط الأجل يرد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بالصندوق منذ عام 1990.
ويتوقع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2.8% خلال عام 2023 و3% في عام 2024، أي أقل بمقدار 0.1% لكلا العامين من تقديرات الصندوق الصادرة في يناير الماضي.
وقال الصندوق في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: “من غير المتوقع حاليًا أن يعود الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة”.
وأرجع آفاق النمو الضعيفة إلى التقدم الذي حققته اقتصادات مثل الصين وكوريا الجنوبية في رفع مستويات المعيشة، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو القوى العاملة العالمية وبالتزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.6% هذا العام، ونمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8%، في حين سينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، وللهند بنسبة 5.9%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي – الذي انكمش بأكثر من 2% في عام 2022 - بنسبة 0.7% في عام 2023.
أما بخصوص التضخم، فيتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% هذا العام، مع انخفاض أسعار الطاقة.
بيانات التضخم
من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الاساسية في الولايات المتحدة حيث ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين عن شهر مارس.
وتعول الأسواق على هذه البيانات من أجل الوقوف على سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة لا سيما في أعقاب أزمة المصارف الأخيرة.
من جانبه، صرح جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء إن احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هو نقطة انطلاق جيدة، مضيفا أن مسار سياسة الفدرالي سيعتمد على البيانات المقبلة.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.29% (نحو 98 نقطة) إلى 33684 نقطة.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً عند 4109 نقاط.
وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.43% (حوالي 52 نقطة) إلى 12032 نقطة.