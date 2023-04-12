الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء متباينة وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة.‏



توقعات صندوق النقد



توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أدنى ‏مستوى منذ أكثر من 30 عامًا.‏



وقال الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، إنه خلال خمس سنوات من الآن، ‏سيبلغ معدل النمو العالمي نحو 3%، وهو أدنى تقدير متوسط الأجل يرد في تقرير ‏آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بالصندوق منذ عام 1990.‏



ويتوقع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2.8% خلال عام 2023 و3% في عام ‏‏2024، أي أقل بمقدار 0.1% لكلا العامين من تقديرات الصندوق الصادرة في ‏يناير الماضي.‏



وقال الصندوق في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: “من غير المتوقع ‏حاليًا أن يعود الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التي كانت ‏سائدة قبل الجائحة”.‏



وأرجع آفاق النمو الضعيفة إلى التقدم الذي حققته اقتصادات مثل الصين وكوريا ‏الجنوبية في رفع مستويات المعيشة، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو القوى العاملة ‏العالمية وبالتزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد ‏الأوروبي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.‏



ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.6% هذا العام، ونمو ‏اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8%، في حين سينكمش اقتصاد المملكة المتحدة ‏بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.‏



ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، وللهند بنسبة ‏‏5.9%، فيما سينمو الاقتصاد الروسي – الذي انكمش بأكثر من 2% في عام 2022 ‏‏- بنسبة 0.7% في عام 2023.‏



أما بخصوص التضخم، فيتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم العالمي من ‏‏8.7% في عام 2022 إلى 7% هذا العام، مع انخفاض أسعار الطاقة.‏



بيانات التضخم



من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الاساسية في ‏الولايات المتحدة حيث ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار ‏المنتجين عن شهر مارس.‏



وتعول الأسواق على هذه البيانات من أجل الوقوف على سياسة الاحتياطي ‏الفيدرالي في الفترة المقبلة لا سيما في أعقاب أزمة المصارف الأخيرة.‏



من جانبه، صرح جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك اليوم ‏الثلاثاء إن احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة ‏أساس هو نقطة انطلاق جيدة، مضيفا أن مسار سياسة الفدرالي سيعتمد على ‏البيانات المقبلة.‏



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.29% (نحو 98 ‏نقطة) ‏إلى 33684 نقطة.



واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً عند 4109 نقاط.

وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.43% (حوالي 52 نقطة) إلى 12032 نقطة.