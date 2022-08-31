الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على تراجع وسط استمرار قلق المستثمرين بخصوص معدلات الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الثلاثاء على تراجع، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة باستمرار قلق المستثمرين بشأن رفع معدلات الفائدة بعد تصريحات «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي.

استمرار القلق بشأن معدلات الفائدة

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1%، أو ما يعادل 308 نقاط مسجلاً مستوى 31790 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1%، أو ما يعادل 44 نقطة، مسجلاً مستوى 3986 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.1%، أو ما يعادل 134 نقطة، مسجلاً مستوى 11883 نقطة.

يرى بنك «جيه بي مورجان» أن هناك مؤشراً على ركود الاقتصاد الأمريكي، ظهر مؤخراً، لكن رغم ذلك لا يجب على المستثمرين بيع حيازتهم من الأسهم.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي، في مذكرة بحثية، إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 10% أعلى من المتوسط السائد في آخر ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل تاريخياً إشارة على قرب دخول الاقتصاد في حالة ركود.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.7% ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً مستوى 419 نقطة، كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 12 نقطة مسجلاً مستوى 6210 نقاط.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% بنحو 68 نقطة عند 12961 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.9%، أو ما يعادل 65 نقطة مسجلاً 7361 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1%، أو ما يعادل 316 نقطة عند مستوى 28.195 ألف نقطة، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2%، أو ما يعادل 24 نقطة مسجلاً 1968 نقطة.