الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على تباين وسط تصاعد مخاوف الركود

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، على تباين، حيث ارتفع مؤشر «ناسداك» وحيدًا، بينما واصل مؤشر «داو جونز» تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، متأثرًا بمخاوف الركود، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الثلاثاء، بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 125 نقطة، مسجلًا 29134 نقطة، ليواصل تراجعه للجلسة السادسة على التوالي.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 7 نقاط، مسجلًا مستوى 3647 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 26 نقطة، مسجلًا مستوى 10829 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وواصلت البورصة الأمريكية حالة التقلبات، مع استمرار صعود عوائد سندات الخزانة والتكهنات بشأن رفع الفائدة، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.97% لأول مرة منذ عام 2011.

وأبدى رئيس الفيدرالي في شيكاغو «تشارلز إيفانز» بعض التخوف من رفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يزال متفائلًا بأن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجنب الركود؛ بشرط عدم وجود المزيد من الصدمات الخارجية.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1%، ما يعادل 0.5 نقطة، مسجلًا مستوى 388 نقطة، كما هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.7% بنحو 15 نقطة، مسجلًا مستوى 5753 نقطة.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7% بنحو 88 نقطة عند مستوى 12139 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.5%، أو ما يعادل 35 نقطة، مسجلًا 6984 نقطة.

وفي اليابان صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.5% عند مستوى 26.571 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5%، مسجلًا 1873 نقطة.