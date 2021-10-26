الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية إيجابية

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تواصل إعلان نتائج أعمال الشركات وبعد بيانات اقتصادية إيجابية .

صدور بيانات اقتصادية إيجابية

وواصلت الشركات الأمريكية إعلان نتائج أعمالها الفصلية، حيث صعد سهم “جنرال إليكتريك” بنحو 2% بعد إعلان تسجيل أرباح أفضل من التوقعات في الربع الثالث من هذا العام.

وأعلنت شركة الشحن “يو بي إس” تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التقديرات، ما صعد بالسهم بنحو 6.8% في الختام.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.04% أو 15 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد يبلغ 35.756 ألف نقطة.

كما صعد “S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط ليسجل إغلاقا قياسيا عند 4574 نقطة، وصعد “ناسداك” 0.06% ما يعادل 9 نقاط ليسجل 15.235 ألف نقطة.

وفي بيانات اقتصادية، كشفت بيانات “مجلس المؤتمرات” أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي صعد إلى 113.8 نقطة في أكتوبر الجاري، مقابل 109.8 نقطة في الشهر الماضي، ومقارنة بتوقعات تسجيل 108.4 نقطة.