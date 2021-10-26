بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية إيجابية

صعد سهم “جنرال إليكتريك” بنحو 2%
أيمن عزام 12:05 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 12:05 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تواصل إعلان نتائج أعمال الشركات وبعد بيانات اقتصادية إيجابية .

صدور بيانات اقتصادية إيجابية

وواصلت الشركات الأمريكية إعلان نتائج أعمالها الفصلية، حيث صعد سهم “جنرال إليكتريك” بنحو 2% بعد إعلان تسجيل أرباح أفضل من التوقعات في الربع الثالث من هذا العام.

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وأعلنت شركة الشحن “يو بي إس” تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التقديرات، ما صعد بالسهم بنحو 6.8% في الختام.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.04% أو 15 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد يبلغ 35.756 ألف نقطة.

كما صعد “S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط ليسجل إغلاقا قياسيا عند 4574 نقطة، وصعد “ناسداك” 0.06% ما يعادل 9 نقاط ليسجل 15.235 ألف نقطة.

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وفي بيانات اقتصادية، كشفت بيانات “مجلس المؤتمرات” أن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي صعد إلى 113.8 نقطة في أكتوبر الجاري، مقابل 109.8 نقطة في الشهر الماضي، ومقارنة بتوقعات تسجيل 108.4 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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