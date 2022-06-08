الأسهم الأمريكية تغلق الثلاثاء على ارتفاع مع استمرار المخاطر المرتبطة بالركود والتضخم

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع، بعد بيانات اقتصادية ومع استمرار رصد المخاطر المرتبطة بالركود والتضخم.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 264 نقطة ليصل إلى 33.180 ألف نقطة.

وزاد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.9% أو 39 نقطة مسجلًا 4160 نقطة، وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.9% أو 113 نقطة ليسجل 12.175 ألف نقطة.

وتحسنت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” مع هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات دون 3%، مع ترقب بيانات التضخم عن شهر مايو والمقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

وكانت أسهم الطاقة ضمن القطاعات الأفضل أداءً، مع تجاوز سعر خام برنت حاجز 120 دولارًا، حيث صعد سهما “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 4.6% و1.9% على الترتيب.

في حين هبط سهم “تارجت” بنسبة 2.3% بعد خفض توقعات شركة التجزئة للهامش التشغيلي في الربع الحالي، مع خطة لخفض المخزون الفائض.