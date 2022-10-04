الأسهم الأمريكية تغلق الاثنين مرتفعة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين

استعادت الأسهم الأمريكية عافيتها مع نهاية جلسة تداول الاثنين، 3 أكتوبر 2022، (بداية تعاملات الأسبوع)، لتحقق مكاسب كبيرة بدعم من تحسّن معنويات المستثمرين مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 3.65%، بعد أن وصل إلى 4% الأسبوع الماضي.

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الاثنين، بنسبة كبيرة بلغت نحو 2.7%، أو ما يعادل 765 نقطة، مسجلاً 29490 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2.6%، أو ما يعادل 92 نقطة، مسجلاً مستوى 3678 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.3%، أو ما يعادل 239 نقطة، مسجلاً مستوى 10815 نقطة.

شهدت أسهم الطاقة خلال تعاملات الاثنين 3 أكتوبر، ارتفاعات قوية بفضل صعود أسعار النفط بنحو 5%، حيث صعد سهم «ماراثون أويل» بنسبة 10.6%، كما ارتفع سهما «شيفرون» و«إكسون موبيل» بنحو 5.5% و5.2% على الترتيب.

ونجح سوق الأسهم في الصعود بنهاية أولى جلسات شهر أكتوبر، بعد أن تعرض لخسائر حادة في الشهر الماضي وخلال إجمالي الربع الثالث من العام الجاري، حيث هبط «داو جونز» بنحو 8.8% في سبتمبر.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الاثنين 3 أكتوبر 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.8%، ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً مستوى 390.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5% بنحو 31 نقطة، مسجلاً مستوى 5794 نقطة.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8% بنحو 95 نقطة عند مستوى 12209 نقاط، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.2%، أو ما يعادل 15 نقطة، مسجلاً 6908 نقاط.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.07% عند مستوى 26.215 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6%، مسجلاً 1847 نقطة.