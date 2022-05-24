الأسهم الأمريكية تغلق الاثنين على ارتفاع بدعم من تصريحات بايدن

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول الاثنين، بداية التعاملات الأسبوعية على ارتفاع، مدعومة من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن بحث الإدارة الأمريكية إمكانية خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 2% أو ما يعادل 618 نقطة عند مستوى 31880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.9% أو ما يعادل 72 نقطة مسجلاً مستوى 3973 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.6% أو ما يعادل 181 نقطة عند مستوى 11535 نقطة.

دعمت توقعات رفع الفائدة من ارتفاع أسهم البنوك عند الإغلاق، حيث صعد سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 3.2%، فيما ارتفع سهما «جيه بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» بنحو 6.2% و5.9% على الترتيب.