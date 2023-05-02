الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين منخفضة برغم صفقة انقاذ«فيرست ريبابليك»

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تداولات ‏الإثنين بعد ارتفاعها في بداية الجلسة بفضل الارتياح الذي خلفته صفقة انقاذ فيرست ريبابليك .



فيرست ريبابليك



أعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” اليوم الإثنين عن صفقة الاستحواذ على ودائع ‏ومعظم أصول بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتعثر، بعد فرض الحراسة ‏القضائية على المصرف.‏

يأتي ذلك بعد هبوط سهم البنك بأكثر من 100% وفقدان معظم ودائعه الأمر الذي ‏أثار أزمة في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.‏



وكشفت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا أمس عن قرارها بالسيطرة على الودائع ‏المؤمنة وغير المؤمنة الخاصة بالبنك تمهيدا لبيع أصوله.‏



وحدث ذلك بالفعل ليتدخل جي بي مورجان تشيس من أجل إنقاذ القطاع والحيلولة ‏دون المزيد من التعثر والانهيار منذ انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر.‏



اجتماع الفيدرالي



من المنتظر اليوم الثلاثاء عقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها ‏الدوري لمناقشة السياسة النقدية في ضوء أزمة البنوك والتضخم المستمر وغير ‏ذلك.‏



ويستمر الاجتماع حتى الأربعاء المقبل يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات ‏برفعها بمقدار 25 نقطة أساس لمواكبة أي ضغوط تضخمية متصاعدة.‏



ويرى محللون أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتوقف ويلتقط الأنفاس بعد رفع الفائدة ‏هذا الأسبوع ليثبتها لفترة من أجل تقييم سياسته النقدية المتشددة على حالة ‏الاقتصاد.‏



كما تصدر هذا الأسبوع المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات ومن أبرزها ‏نتائج شركة آبل الأمريكية عن الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس.‏



وكشفت مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون وإنتل وتسلا عن نتائجهم الفصلية في ‏الأسبوع الماضي، وسجلت أغلبها أرباحا وإيرادات أفضل من التوقعات في المجمل.‏



بيانات اقتصادية



انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر السادس على ‏التوالي، مع استمرار تضرر الطلب جراء قوة التضخم، وذلك بحسب بيانات معهد ‏الإمدادات الأمريكي (‏ISM‏)”.‏



وارتفع مؤشر آي إس إم لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 47.1 نقطة ‏خلال أبريل/نيسان مقارنة بـ46.3 نقطة خلال مارس، ومقابل توقعات بتسجيل ‏‏46.8 نقطة.‏



ورغم ارتفاع المؤشر في الشهر الماضي، فإنه لايزال في نطاق الانكماش مع بقائه ‏أدنى مستوى 50 نقطة.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 46 ‏نقطة) ‏إلى 34051 نقطة.



وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04% (ما يعادل 1.61 ‏نقطة) إلى 4167 نقطة.



وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (حوالي 14 نقطة) إلى 12212 نقطة.