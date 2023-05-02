الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين منخفضة برغم صفقة انقاذ«فيرست ريبابليك»

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تداولات الإثنين بعد ارتفاعها في بداية الجلسة بفضل الارتياح الذي خلفته صفقة انقاذ فيرست ريبابليك .
فيرست ريبابليك
أعلن بنك “جيه بي مورجان تشيس” اليوم الإثنين عن صفقة الاستحواذ على ودائع ومعظم أصول بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتعثر، بعد فرض الحراسة القضائية على المصرف.
يأتي ذلك بعد هبوط سهم البنك بأكثر من 100% وفقدان معظم ودائعه الأمر الذي أثار أزمة في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة.
وكشفت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا أمس عن قرارها بالسيطرة على الودائع المؤمنة وغير المؤمنة الخاصة بالبنك تمهيدا لبيع أصوله.
وحدث ذلك بالفعل ليتدخل جي بي مورجان تشيس من أجل إنقاذ القطاع والحيلولة دون المزيد من التعثر والانهيار منذ انهيار بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر.
اجتماع الفيدرالي
من المنتظر اليوم الثلاثاء عقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الدوري لمناقشة السياسة النقدية في ضوء أزمة البنوك والتضخم المستمر وغير ذلك.
ويستمر الاجتماع حتى الأربعاء المقبل يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس لمواكبة أي ضغوط تضخمية متصاعدة.
ويرى محللون أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتوقف ويلتقط الأنفاس بعد رفع الفائدة هذا الأسبوع ليثبتها لفترة من أجل تقييم سياسته النقدية المتشددة على حالة الاقتصاد.
كما تصدر هذا الأسبوع المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات ومن أبرزها نتائج شركة آبل الأمريكية عن الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس.
وكشفت مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون وإنتل وتسلا عن نتائجهم الفصلية في الأسبوع الماضي، وسجلت أغلبها أرباحا وإيرادات أفضل من التوقعات في المجمل.
بيانات اقتصادية
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي، مع استمرار تضرر الطلب جراء قوة التضخم، وذلك بحسب بيانات معهد الإمدادات الأمريكي (ISM)”.
وارتفع مؤشر آي إس إم لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 47.1 نقطة خلال أبريل/نيسان مقارنة بـ46.3 نقطة خلال مارس، ومقابل توقعات بتسجيل 46.8 نقطة.
ورغم ارتفاع المؤشر في الشهر الماضي، فإنه لايزال في نطاق الانكماش مع بقائه أدنى مستوى 50 نقطة.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 46 نقطة) إلى 34051 نقطة.
وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04% (ما يعادل 1.61 نقطة) إلى 4167 نقطة.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (حوالي 14 نقطة) إلى 12212 نقطة.