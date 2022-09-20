الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وصعود سهم «هوم ديبوت»

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، و أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 197.26 نقطة، بما يعادل 0.64%, ليغلق عند 31019.68 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 86.62 نقطة أو 0.76%, ليغلق عند 11535.02 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 26.56 نقطة أو 0.69%, ليغلق عند 3899.89 نقطة.

صعود الأسهم الأمريكية

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم نايك إنك ، الذي ارتفعت قيمته 2.97% أو 3.09 نقطة.

في المقابل، واصل سهم سهم شركة آبل ارتفاعه عند 2.51% أو 3.78 نقطة وأغلق عند سعر 154.48 دولار، في حين زاد سهم شركة هوم ديبوت 1.61% أو 4.45 نقطة بسعر 280.42 دولار عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة ميرك اند كو منخفضا عند 1.23% أو 1.08 نقطة وتداول عند مستويات 86.64 عند الاغلاق.

وتراجع سهم جونسون آند جونسون بمقدار 0.79% أو 1.32 نقطة عند سعر 166.28 دولار.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم ويست روك ‎، الذي ارتفع بمقدار 5.46% عند سعر 36.02 دولار.