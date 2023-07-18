الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وسط الإعلان عن نتائج أعمال الشركات

توقع محللو "بنك أوف أمريكا" موسم قوي لنتائج أعمال الشركات

الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وسط الإعلان عن نتائج أعمال الشركات
أيمن عزام

أيمن عزام

12:42 ص, الثلاثاء, 18 يوليو 23

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية أولى جلسات الأسبوع، مع التفاؤل ببداية قوية لموسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك الفصلية.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 76 نقطة إلى 34585 نقطة، كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.4% ما يعادل 17 نقطة عند 4522 نقطة.

كما سجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 0.95% أو131 نقطة عند 14244 نقطة.

نتائج أعمال الشركات

وتوقع محللو “بنك أوف أمريكا” موسم قوي لنتائج أعمال الشركات، حيث أعلنت 30 شركة في مؤشر “S&P 500” الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية بما يمثل 11% من حيث ربحية الأسهم، تجاوز 77% منها توقعات المحللين، وفي حين أن هذا يمثل انخفاضًا عن 90% المحققة خلال الربع السابق، إلا أنه يتجاوز المتوسط التاريخي البالغ 67%.

أيمن عزام

أيمن عزام

12:42 ص, الثلاثاء, 18 يوليو 23