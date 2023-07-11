الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة مع استمرار الحذر قبل تقرير أسعار المستهلك

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين، منهية خسائر تكبدتها الأسبوع الماضي، لكن الحذر لا يزال مسيطرا قبل صدور تقرير أسعار المستهلك الأربعاء القادم.

وسيأخذ الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم لشهر يونيو، المقرر صدورها الأربعاء، في اعتباره عند اتخاذ قرار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

صدور تقرير أسعار المستهلك

يتوقع المحللون أن وتيرة نمو التضخم تراجعت الشهر الماضي وستسجل أدنى نمو منذ مارس 2021.

وتم في الولايات المتحدة غضافة أقل عدد من الوظائف الشهر الماضي منذ عام 2021، كما انخفضت البطالة ونمت الأجور أكثر من المتوقع، مما يشير إلى تأثر سوق العمل، وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي توجيه التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، دون دفع الاقتصاد إلى الركود الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، ويبقيها عند هذا المستوى حتى نوفمبر، وهو الشهر الذي يمكن أن يرفع فيه الفائدة مرة أخرى.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 209.52 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 33,944.4 نقطة۔

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.58 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4,409.53 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.77 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 13,685.48 نقطة.