الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة مع التفاؤل بالوصول لاتفاق حول سقف الديون

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في نهاية جلسة اليوم الإثنين أولى جلسات الأسبوع، مع تفاؤل المستثمرين بالوصول لاتفاق حول أزمة سقف الديون وبالرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

واستحوذت محادثات سقف الديون على اهتمام المستثمرين والتي تم تأجيلها إلى هذا الأسبوع، ما صرف الأنظار جزئيًا عن البيانات التي أظهرت انكماشًا حادًا للنشاط الصناعي في نيويورك خلال مايو، ليسجل أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار قادة الكونجرس الثلاثاء، مبدياً تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يمنع تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

التفاؤل بالوصول لاتفاق حول سقف الدين

وقال “رافائيل بوستيك” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه لا يتوقع أي تخفيضات في الفائدة هذا العام لأن التضخم من المرجح أن يكون أكثر ثباتًا مما تعتقده الأسواق.

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث الركود، ولكن في حالة حدوثه، فإنه يعتقد أنه لن يكون عميقًا أو مستمرًا لفترة طويلة.

ورفعت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بشأن اقتصاد الولايات المتحدة، حيث توقعت أنه سيتجنب الركود خلال العام الحالي بمعدل نمو 1.4% بدلًا من تقديراتها السابقة التي أشارت إلى نمو 0.7%.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.14% أو 48 نقطة تقريبًا إلى 33.348 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.30% ما يعادل 12 نقطة عند 4136 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 0.66% أو 80 نقطة مسجلًا 12.365 ألف نقطة.