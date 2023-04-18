الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة

أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاعات جماعية طفيفة في جلسة الإثنين بدعم من الأسهم المالية والصناعية وسط ترقب مسار الفائدة وأسبوع حافل بنتائج الشركات وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

ترقب مسار الفائدة

وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن مقياسه لنشاط التصنيع في ولاية نيويورك زاد للمرة الأولى في 5 أشهر خلال أبريل، مما ساهم في دفع توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل.

وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل إلى أكثر من 88%.

أداء الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر الداو جونز 0.3% أي ما يعادل نحو 100 نقطة في جلسة الإثنين ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1.1% بدعم من ارتفاع سهم Boeing بأكثر من 1.6%، كما ارتفع مؤشر القطاع المالي بنحو 0.8% بدعم من النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها 3 بنوك كبرى يوم الجمعة والتي فاقت التوقعات.

وينتظر المستثمرون المزيد من التقارير من البنوك الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.33% إلى مستويات 4151 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً أعلى إغلاق له في أكثر من شهرين.

ومن المتوقع أن تنخفض أرباح شركات ستاندر آند بورز 500 بنسبة 4.8% في الربع الأول من نفس الفترة من العام السابق وفقًا لبيانات Refinitiv.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3% ليغلق عند مستويات 12157 نقطة وسط ترقب أن تعلن عدة شركات تكنولوجيا أيضاً عن نتائجها المالية من بينها Tesla و Netflix.