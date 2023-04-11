الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وترقب لبيانات التضخم

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين على نحو ‏طفيف في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين ‏ومؤشر أسعار المنتجين) في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.‏



ترقب بيانات التضخم



أكدت بيانات وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية أن الوظائف ‏غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 236 ألف وظيفة خلال ‏مارس الماضى، بما يقترب من التوقعات عند 239 ألف وظيفة.‏



وتم تعديل بيانات فبراير الماضى بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 ألف وظيفة في ‏سوق العمل الأمريكي بدلاً من 311 ألف وظيفة أعلن عنها سابقًا.‏



وتشير بيانات الوظائف الأمريكية إلى أن سوق العمل لا يزال مقيداً الأمر الذي عزز ‏بدوره التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى ‏في اجتماعه الشهر المقبل.‏



هذا، وقد أغلقت عدد من الأسواق حول العالم من بينها أستراليا والمملكة المتحدة ‏وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى للاحتفال بعطلة عيد الفصح.‏



البنك الدولي



في تقرير بالتزامن مع انطلاق اجتماعات الربيع، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو ‏الاقتصاد العالمي في العام الجاري، لكنه حذر من ضغوط الديون المتصاعدة على ‏الدول النامية.‏



وقال رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” إن المؤسسة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد ‏العالمي إلى 2% خلال عام 2023 مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته ‏‏1.7%.‏



وأوضح “مالباس” أن زيادة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي جاءت مع تحسن آفاق ‏تعافي الصين من تدابير الإغلاق المرتبطة بالوباء، لترتفع توقعات نمو ثاني أكبر ‏اقتصاد في العالم إلى 5.1% هذا العام من 4.3% في توقعات سابقة.‏



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 101 ‏نقطة) ‏إلى 33586 نقطة.



وصعد مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (حوالي 4 نقاط) ‏إلى ‏‏4109 نقاط.



وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.03% (حوالي 3.5 نقطة) إلى 12084 نقطة.