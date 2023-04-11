الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وترقب لبيانات التضخم

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين) في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
ترقب بيانات التضخم
أكدت بيانات وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 236 ألف وظيفة خلال مارس الماضى، بما يقترب من التوقعات عند 239 ألف وظيفة.
وتم تعديل بيانات فبراير الماضى بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي بدلاً من 311 ألف وظيفة أعلن عنها سابقًا.
وتشير بيانات الوظائف الأمريكية إلى أن سوق العمل لا يزال مقيداً الأمر الذي عزز بدوره التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الشهر المقبل.
هذا، وقد أغلقت عدد من الأسواق حول العالم من بينها أستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى للاحتفال بعطلة عيد الفصح.
البنك الدولي
في تقرير بالتزامن مع انطلاق اجتماعات الربيع، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، لكنه حذر من ضغوط الديون المتصاعدة على الدول النامية.
وقال رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” إن المؤسسة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2% خلال عام 2023 مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 1.7%.
وأوضح “مالباس” أن زيادة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي جاءت مع تحسن آفاق تعافي الصين من تدابير الإغلاق المرتبطة بالوباء، لترتفع توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1% هذا العام من 4.3% في توقعات سابقة.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (نحو 101 نقطة) إلى 33586 نقطة.
وصعد مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (حوالي 4 نقاط) إلى 4109 نقاط.
وتراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.03% (حوالي 3.5 نقطة) إلى 12084 نقطة.