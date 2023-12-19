الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة شركة يو إس ستيل

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الإثنين بقيادة شركة يو إس ستيل، مستفيدة من صعودها الذي دام سبعة أسابيع حتى مع محاولة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التوقعات العالية لخفض أسعار الفائدة، بحسب موقع ياهو فاينانس.

لم يتغير مؤشر داو جونز الصناعي تقريبًا، حيث بالكاد سجل المؤشر إغلاقًا قياسيًا آخر، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورد 500 بنسبة 0.5% تقريبًا، في حين تقدم مؤشر ناسداك المركب الثقيل بحوالي 0.6%.

صعود سهم شركة يو إس ستيل

ارتفعت الأسهم مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 عما كان متوقعًا سابقًا. وتلقت هذه الآمال دفعة في الأسبوع الماضي، حيث أدرك صناع السياسة أن جهودها لتهدئة التضخم كان لها تأثير.

لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تراجعوا عن الرهانات على تخفيضات أعمق وأسرع لأسعار الفائدة. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الأحد، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم بعد أن قال نظيره في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة، إن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة “سابق لأوانه”.

وسيراقب المستثمرون عن كثب قراءة يوم الجمعة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للمساعدة في تحديد التوقعات. ويتوقع الاقتصاديون أن تتراجع ضغوط الأسعار في نوفمبر.

وفي الشركات الفردية، ارتفعت أسهم شركة يو إس ستيل بنسبة 26% بعد أن قالت شركة نيوبون ستيل اليابانية إنها ستشتري الشركة في صفقة تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار. يمثل عرضها البالغ 55 دولارًا للسهم علاوة تبلغ حوالي 40٪ عن سعر الإغلاق الأخير لشركة صناعة الصلب في أغسطس.

وفي السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط، وعكست مسارها بعد أن انضمت شركة بريتيش بتروليوم إلى العديد من خطوط الحاويات في وقف جميع الرحلات عبر البحر الأحمر بعد الهجمات على الشحن. وحذر المحللون من أن ذلك قد يعطل التدفقات. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأقل قليلاً من 73 دولارًا للبرميل، في حين تم تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 78 دولارًا للبرميل.