أغلقت الأسهم الأمريكية الإثنين على ارتفاع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعد الأخير له لهذا العام.

سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة ارتفاعات جديدة لعام 2023 ، لتواصل ستة أسابيع متتالية من المكاسب لمؤشر S&P 500.

دفعت الدلائل الأخيرة على تراجع التضخم وتباطؤ النمو المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم لأسعار الفائدة، وحقق مؤشر S&P 500 يوم الجمعة أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أواخر عام 2019 بدعم من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.

اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

من المقرر خلال الأسبوع الجاري إصدار قرار بشأن أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% يوم الاثنين. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%. ارتفع سهم Macy’s بنسبة 19% بعد تقارير تفيد بأن مجموعة مستثمرين تطلق عرضًا للاستحواذ على شركة التجزئة الشهيرة مقابل 5.8 مليار دولار.

ستحصل الأسواق على تحديثات هذا الأسبوع بشأن التضخم على مستويات المستهلكين والجملة قبل اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تشهد مؤشرات الأسهم الرئيسية سلسلة مكاسب مدتها ستة أسابيع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 20٪ خلال العام. ظلت عوائد سندات الخزانة ثابتة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 18.07 نقطة، أو 0.4%، إلى 4622.44 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 157.06 نقطة، أو 0.4%، إلى 36404.93 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 28.51 نقطة، أو 0.2%، إلى 14432.49 نقطة.

وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 2.86 نقطة أو 0.2% إلى 1883.68.

وخلال عام 2032، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 782.94 نقطة، أو 20.4%.

وارتفع مؤشر داو جونز 3257.68 نقطة أو 9.8%.

وارتفع مؤشر ناسداك 3966 نقطة أو 37.9%.

ارتفع مؤشر راسل 2000 بمقدار 122.44 نقطة أو 7%.