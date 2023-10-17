الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة في ظل ترقب نتائج أعمال الشركات 

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب ‏عن كثب لتدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثالث من عام 2023.‏

ومن المنتظر أن تعلن العديد من الشركات المدرجة بمؤشر “إس آند بي 500” ‏الأوسع نطاقاً عن نتائج أعمالها الفصلية هذا الأسبوع، ومن بينها “تسلا” و”بنك ‏أوف أمريكا” و”نتفليكس” و”جونسون آند جونسون”. ‏

ترقب نتائج أعمال الشركات

كما يستعد بعض المتداولين أيضًا لمزيد من التقلبات في الأسواق مع قرب نهاية ‏العام، وفي ظل تذبذب عوائد السندات وارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، ‏وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط. ‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.9% (314 ‏نقطة) ‏إلى 33984 نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 34088 ‏نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33832 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 46 نقطة) ‏إلى 4373 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4383 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4342 ‏نقطة.‏

وقفز مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.2% (حوالي 160 نقطة) إلى 13568 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 13598 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13447 نقطة.‏