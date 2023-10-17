الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة في ظل ترقب نتائج أعمال الشركات 

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لتدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثالث من عام 2023.
ومن المنتظر أن تعلن العديد من الشركات المدرجة بمؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً عن نتائج أعمالها الفصلية هذا الأسبوع، ومن بينها “تسلا” و”بنك أوف أمريكا” و”نتفليكس” و”جونسون آند جونسون”.
ترقب نتائج أعمال الشركات
كما يستعد بعض المتداولين أيضًا لمزيد من التقلبات في الأسواق مع قرب نهاية العام، وفي ظل تذبذب عوائد السندات وارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.9% (314 نقطة) إلى 33984 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34088 نقطة وأقل مستوى عند 33832 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 4373 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4383 نقطة وأقل مستوى عند 4342 نقطة.
وقفز مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.2% (حوالي 160 نقطة) إلى 13568 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13598 نقطة وأقل مستوى عند 13447 نقطة.