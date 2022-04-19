الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متراجعة مع متابعة نتائج أعمال الشركات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول الإثنين، بداية تعاملات الأسبوع على تراجع، مع متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات المتباينة خلال الربع الأول من العام الجاري.

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 39 نقطة ليغلق عند مستوى 34411 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.1% أيضاً أو ما يعادل 19 نقطة تقريباً عند 13332 ألف نقطة.



فيما استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً مسجلاً مستوى 4391 نقطة.

هبط سهم «ديدي جلوبال» بنحو 18.3% عند الإغلاق بعدما أعلنت تراجع إيراداتها بنحو 12.6% في الربع الأخير من 2021.

فيما صعد سهم «بنك أوف أمريكا» بنحو 3.4% بعدما أعلن تسجيل أرباح أعلى من التوقعات خلال الربع الماضي.

وقفز سهم «تويتر» بأكثر من 7% بعد إعلان مجلس إدارة الشركة خطة جديدة تستهدف منع الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» من الاستحواذ على أسهم الشركة.