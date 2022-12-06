الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متراجعة وسط إعادة التفكير بشأن السياسة النقدية

أنهت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات الإثنين منخفضة، في ظل قلق المستثمرين بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع لقطاع الخدمات دفعتهم إلى إعادة تقييم تفكيرهم بشأن سياسة سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الانحادي، في حين تراجعت أسهم تسلا على خلفية تقارير عن خفض الإنتاج في الصين.

أداء الأسهم الأمريكية

وتراجع سهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بسبب خطط لخفض إنتاج الطراز (واي) في ديسمبر في مصنعها في شنغهاي بأكثر من 20 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق

.وأثر ذلك على المؤشر ناسداك، حيث كانت تسلا واحدة من أكبر الخاسرين، مما دفع المؤشر التكنولوجي إلى الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي.

وتضررت المؤشرات على نطاق واسع بعدما أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع في نوفمبر مع تعافي التوظيف، مما يوفر المزيد من الأدلة على الزخم في الاقتصاد.

جاءت البيانات في أعقاب استطلاع في الأسبوع الماضي أظهر نموا أقوى من المتوقع للوظائف والأجور في نوفمبر، فيما ألقى بظلاله على الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة وشدة رفع أسعار الفائدة وسط مؤشرات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 72.87 نقطة أو 1.79 بالمئة ليغلق عند 3998.83 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 219.42 نقطة بنسبة 1.93 بالمئة إلى 11242.07 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 486.34 نقطة أو 1.41 بالمئة إلى 33943.54 نقطة.