الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متراجعة و«داو جونز» يسجل أكبر مكاسب شهرية

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الإثنين في ختام شهر سجلت فيه مكاسب كبيرة، حيث حقق مؤشر داو جونز أكبر مكاسب شهرية له منذ عقود.

وبحسب وكالة رويترز، تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

الأسهم الأمريكية الإثنين

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس يوم الأربعاء في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، لكن المستثمرين سيبحثون عن أي إشارات بشأن احتمال أن يفكر البنك في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدت الآمال في أن يتراجع البنك المركزي عن سياسة رفع أسعار الفائدة بشدة إلى ارتفاع الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.

فقد حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب 9% تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب شهرية بالنسبة المئوية له منذ عقود وأكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في شهر أكتوبر منذ عام 1900 على الأقل.

وبحسب البيانات الأولية، فقد ستاندرد آند بورز 28.55 نقطة أو 0.73% ليغلق عند 3872.51 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 112.37 نقطة أو 1.03% إلى 10990.08، وتراجع داو جونز الصناعي 121.30 نقطة أو 0.37% إلى 32740.50 نقطة.