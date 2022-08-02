الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متراجعة وسط تقييم المخاطر المتصاعدة

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الإثنين على هبوط، مع تقييم المستثمرين للمخاطر المتصاعدة بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.

جاء هبوط سوق الأسهم الأمريكي في أولى جلسات شهر أغسطس، بعد أن حقق مكاسب قوية في يوليو بفضل التوقعات المتفائلة بشأن تخفيف وتيرة رفع معدل الفائدة في الفترة المقبلة.

أداء الأسهم الأمريكية الأثنين

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات تراجعًا إلى 2.61%، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

وقاد قطاع الطاقة خسائر “وول ستريت” مع هبوط أسعار النفط بشكل قوي، حيث تراجعت أسهم “دايموندباك إنرجي” و”إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 1.6% و2.6% و2.07% على الترتيب.

وينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بإضافة 250 ألف وظيفة في شهر يوليو.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 46 نقطة ليصل إلى 32.798 ألف نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.3% أو 11 نقطة مسجلًا 4118 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 0.2% أو 22 نقطة عند 12.368 ألف نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 0.8 نقطة ليغلق عند 437 نقطة.

كما هبط “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (-10 نقاط) مسجلًا 7413 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.03% (-4 نقاط) عند 13.479 ألف نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي 0.2% (-11 نقطة) إلى 6436 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر “نيكي” بنسبة 0.7% إلى 27.993 ألف نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% عند 1960 نقطة.