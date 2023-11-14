الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متباينة قبيل بيانات التضخم

تذبذبت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، وأغلقت بشكل متباين قبيل بيانات التضخم الثلاثاء، وافتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض، ثم تعافت قليلاً، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة في التعاملات المبكرة ولكنها انعكست أيضًا. تخرج الأسهم من ارتفاع استمر أسبوعين ارتفع خلاله مؤشر S&P 500 في تسع جلسات من أصل 10.

من المتوقع أن تظهر قراءة التضخم تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي. ستشكل بيانات مبيعات التجزئة التي ستصدر يوم الأربعاء توقعات الناتج المحلي الإجمالي. ويستعد الرئيسان بايدن وشي للقاء في سان فرانسيسكو.

بيانات التضخم الثلاثاء

شهدت الأسهم يوما هادئا في ختام تعاملات الأثنين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2%. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، في حين لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر S&P 500. حصل مؤشر داو جونز على بعض المساعدة من شركة بوينج، التي ارتفعت بنحو 4٪.

تشير بيانات سوق الخيارات إلى أن المستثمرين يستعدون لارتفاع نهاية العام، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما لن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

ارتفعت أسهم نيفيديا، مسجلة تقدمًا يوميًا تاسعًا على التوالي، على الرغم من انخفاض مؤشر أسهم الرقائق.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة. واستقر العائد لأجل 10 سنوات عند 4.631%، بارتفاع طفيف من 4.627% في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ارتفعت العائدات في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية إلى سلبية. وقد أشار العديد من المستثمرين إلى العجز المتضخم باعتباره مصدر قلق في الآونة الأخيرة.