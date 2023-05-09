الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متباينة وسط ترقب بيانات التضخم

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الإثنين، لكن وول ستريت اتجهت في الأغلب نحو الارتفاع وسط ترقب بيانات التضخم.
ترقب بيانات التضخم
من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر أبريل وسط توقعات باستمرار التباطؤ.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر الأسبوع الماضي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% و5.25% في خطوة تماشت مع توقعات الأسواق بشكل كبير، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس عام 2007.
لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة اليوم إلى إمكانية التوقف عن رفع الفائدة قريباً.
وفي بيانه، أكد الفدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد النقدي التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات المالية والاقتصادية.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، إن الفيدرالي سوف يستمر بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وأكد باول في مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن الفدرالي سوف يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسية النقدية مشدداً على أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 55 نقطة) إلى 33618 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.05 (ما يعادل نقطتين) إلى 4138 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.18% (حوالي 21 نقطة) إلى 12257 نقطة.