الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متباينة وسط ترقب بيانات التضخم

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الإثنين، لكن وول ‏ستريت اتجهت في الأغلب نحو الارتفاع وسط ترقب بيانات التضخم.‏



ترقب بيانات التضخم



من المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر ‏أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر أبريل وسط توقعات ‏باستمرار التباطؤ.‏



كان بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر الأسبوع الماضي ‏رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% و5.25% في خطوة ‏تماشت مع توقعات الأسواق بشكل كبير، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس ‏عام 2007.‏



لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة اليوم إلى إمكانية ‏التوقف عن رفع الفائدة قريباً.‏



وفي بيانه، أكد الفدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد ‏النقدي ‏التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات ‏المالية ‏والاقتصادية.‏



وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر ‏مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ‏ونوفمبر وديسمبر.‏



وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، إن الفيدرالي سوف يستمر ‏بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.

وأكد باول في مؤتمر ‏صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن الفدرالي سوف ‏يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسية النقدية مشدداً على ‏أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 55 ‏نقطة) ‏إلى 33618 نقطة.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.05 (ما يعادل نقطتين) إلى ‏‏4138 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.18% (حوالي 21 نقطة) إلى 12257 نقطة.