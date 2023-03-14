الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين متباينة مع تقييم تداعيات انهيار «سيليكون فالي بنك»

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع استمرار تقييم تداعيات انهيار “سيليكون فالي بنك” على النظام المصرفي والمالي.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% ما يعادل 90 نقطة عند 31.819 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1% أو 6 نقاط تقريبًا إلى 3855 نقطة، بينما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.4% أو 49 نقطة مسجلًا 11.188 ألف نقطة.

أداء الأسهم الأمريكية

وشهدت “وول ستريت” حالة من التقلبات الحادة اليوم، مع إعلان السلطات التنظيمية تأمين كل الودائع في البنك الذي يركز على شركات التكنولوجيا، مع استحداث برنامج قروض طارئ لتعزيز قدرة النظام المصرفي وضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات المودعين.

وتعرضت أسهم البنوك لخسائر ملحوظة اليوم، حيث تم تعليق التداول على عدد من الأسهم لفترة وجيزة بعد تقلبات حادة.

وهبطت أسهم البنوك المحلية بشكل قوي بقيادة “فيرست ريبابليك” بنحو 61.8%، كما انخفضت أسهم البنوك الكبرى مثل “جيه بي مورجان” و”سيتي جروب” و”ويلز فارجو” بنسبة 1.8% و7.4% و7.1% على التوالي.

وتسببت الأزمة في توقعات متزايدة بشأن احتمالية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، لتهدئة الأسواق من تداعيات الاستمرار في رفع الفائدة.

وعلى جانب آخر، ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار تباطؤ التضخم إلى 6% في فبراير.