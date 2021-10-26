الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين على ارتفاع وسط مكاسب أسهم التكنولوجيا

نجاح سهم شركة “تسلا” في الصعود بأكثر من 12%

اختتمت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع ، مع انتظار صدور نتائج أعمال لعدة شركات كبرى ووسط مكاسب أسهم التكنولوجيا .

صعود أسهم التكنولوجيا

و زاد مؤشر داو جونز بنسبة 0.18 % ، أو ما يعادل 64.13 نقطة ، عند مستوى 35,741.15 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.90 % ، أو ما يعادل 136.5 نقطة ، عند مستوى 15,226.7 نقطة.

و ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.51 % ، أو ما يعادل 22.96 نقطة ، عند مستوى 4,567.86 نقطة .

ونجح سهم شركة “تسلا” في الصعود بأكثر من 12% لتتجاوز القيمة السوقية لصناعة السيارات الكهربائية حاجز تريليون دولار، بعد طلب شركة تأجير المركبات “هيرتز” نحو 100 ألف سيارة من “تسلا”.

وينتظر المستثمرون إعلان عدة شركات كبرى لنتائج أعمالها هذا الأسبوع، بقيادة “آبل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”بوينج” و”كاتربيلر” و”كوكاكولا” وغيرهم.