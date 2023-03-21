الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين على ارتفاعات جماعية مع انحسار مخاوف تفشي عدوى انهيار البنوك

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاعات جماعية في جلسة الإثنين بدعم من انحسار مخاوف تفشي عدوى انهيار البنوك ضمن النظام المصرفي العالمي في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي في الاجتماع المقبل.

ووافق بنك يو بي إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار ، في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية لتجنب المزيد من الاضطرابات في المجموعة المصرفية، كما تحركت البنوك المركزية الكبرى يوم الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.

انحسار عدوى انهيار البنوك

وأظهرت بيانات ريفنتف ارتفاع احتمالات تثبيت أسعار الفائدة إلى 45% مقابل احتمالات بنسبة 55% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس قبل يوم من بدء اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي والتي ستستمر لمدة يومين.

ارتفع مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية بنحو 1.5% في جلسة الإثنين على الرغم من انخفاض سهم فيرست ريبابليك بشكل حاد نتيجة خفض التصنيف الائتماني للبنك من قبل S&P Global، بالمقابل ارتفع سهم PacWest Bancorp بعد أن قال البنك إن تدفقات الودائع الخارجة قد استقرت.

وارتفع سهم New York Community Bancorp بعد أن وافقت وحدة البنك على شراء الودائع والقروض من بنك Signature، كما ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 1.2% أو ما يعادل 382 نقطة في جلسة الإثنين محققاً أعلى مكاسب يومية بالنسبة المئوية في أكثر من شهرين ليغلق فوق مستويات 32200 نقطة.

وسجلت جميع القطاعات الرئيسية مكاسب جماعية باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنحو 0.2% بضغط من هبوط سهم مايكروسفت بأكثر من 2%.

وكان مؤشر الداو جونز قد تراجع بنسبة 0.15% مسجلاً ثاني أسبوع من الخسائر على التوالي وأدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من 4 أشهر.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.39% في جلسة الإثنين ليغلق عند مستويات 11675 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.89% إلى 3,951.57 نقطة.