الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء منخفضة وسط الضغوط التضخمية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض المزيد من الضغوط على موسكو

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء على تراجع، مع تصاعد المخاوف حول استمرار الضغوط التضخمية ومتابعة مستجدات الحرب الأوكرانية.

وتراجع مؤشر داو جونز 449 نقطة تقريباً عند 34.358 ألف نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك 1.3% عند 13.922 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر ستاندرد اند بورز انخفاضاً بنحو 1.2% عند 4456 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القادة الأوروبيين وعدد من حلفاء الولايات المتحدة الخميس في بروكسل، لبحث فرض المزيد من العقوبات على روسيا.



ويحاول المستثمرون تقييم مستجدات الحرب في شرق أوروبا، بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض المزيد من الضغوط على موسكو من قبل دول أخرى، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أن بلاده تعتقد أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.