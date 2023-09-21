الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء منخفضة مع تقييم قرار الاحتياطي الفيدرالي

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في ختام تداولات اليوم الأربعاء، مع تقييم مخرجات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

أداء الأسهم الأمريكية



وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 76 نقطة إلى 34440 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 أغسطس، كما تراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.95% بما يعادل 41 نقطة عند 4402 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 24 أغسطس.

كما هبط مؤشر “ناسداك” بنحو 1.55% بما يعادل 209 نقطة عند 13469 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 24 أغسطس.

وبعد بيان الفيدرالي، تراجعت أسهم التكنولوجيا، حيث تحول سهم “إنفيديا” للانخفاض بنسبة 2.95%، ليرفع خسائره الأسبوعية إلى أكثر من 7%.