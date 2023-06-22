الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء منخفضة تأثرا بتعليقات الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، نزولا من ارتفاعات شهدها السوق الأسبوع الماضي، إذ تأثرت المعنويات بتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأخيرة بشأن التضخم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 102.35 نقطة أو 0.30 إلى 33,951.52.

وانخفض مؤشرا S&P 500 بنسبة 0.52% إلى 4,365.69 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.21٪ إلى 13,502.20 نقطة .

وانخفض سهم أمازون بنسبة 1٪ بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الأربعاء دعوى قضائية ضد بائع التجزئة عبر الإنترنت.

تعليقات الاحتياطي الفيدرالي

وقالت الوكالة إن أمازون خدعت ملايين المتسوقين للاشتراك في خدمة ‘برايم’، ثم أعاقت محاولاتهم للإلغاء.

وتراجعت أسهم شركة فيديكس كورب بنسبة 2.4٪ بعد أن سجلت شركة الشحن العملاقة إيرادات أضعف من المتوقع في الربع الأخير.

فيما تراجعت أسهم Winnebago بأكثر من 5٪ بعد أن خالفت شركة تصنيع المنازل المتنقلة تقديرات إيرادات الربع الثالث.

وانخفض سهم لوسيد موتورز بنسبة 3.8% إلى 6.08 دولار.

أسعار الفائدة

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن الفترة المتبقية من 2023 وما بعدها قد تشهد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لأن الهدف هو خفض التضخم إلى 2%.

جاءت هذه التصريحات في الخطبة المعدة مسبقًا لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس الأمريكي ضمن شهادة ستستمر ليومين أولهما اليوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. تأتي هذه الشهادة بعد أسبوع من إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند 5.25% مع فتح الباب لزيادات أخرى ونفي احتمالية حدوث خفض للفائدة في 2023.

وقال باول: ‘يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبًا أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى حد ما بحلول نهاية العام’.